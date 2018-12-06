ФСБ и СК обыскивают Приморское УМВД. Полицейских подозревают в фальсификациях по уголовному делу

В здании УМВД Приморского района Петербурга на улице Илюшина проходит обыск. Местных следователей подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 6 декабря сотрудник СК Приморского района в сопровождении оперативников отдела «М» УФСБ Петербурга и области пришел к коллегам из Приморского УМВД с постановлением на обыск. Он связан с недавно возбужденным уголовным делом по статье 285 УК – «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии «комитетского» следствия, полицейские намеренно допустили фальсификации по делу, которое находится у них в производстве. Его обстоятельства «Фонтанке» пока неизвестны.