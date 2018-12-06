Смертельное ДТП в Купчино случилось под вероломным светофором

Череда ДТП с пешеходами продолжается. На этот раз человек погиб.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 6 декабря около 15:30 на Бухарестской улице, 49, у пересечения с проспектом Славы, 41-летний мужчина на «Пежо Партнере» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил человека – мужчину лет 65 на вид. Он скончался на месте. Полиция выясняет его личность и устанавливает обстоятельства ДТП. «Он бежал на красный, который горел ему три минуты. Я ехал следом через три машины», – рассказывает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что светофор на этом перекрёстке работает некорректно.

Ещё один пенсионер, 80-летний, попал под «Шевроле Лачетти» утром в Киришах, тоже на регулируемом пешеходном переходе. С закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом костей голени и ранами лица в тяжёлом состоянии мужчину поместили в хирургическое отделение, передаёт «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

Напомним, за последние сутки в ДТП пострадали как минимум три юных пешехода, все – на переходах.