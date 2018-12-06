Водоканал: Действия задержанных сотрудников не наносили урон экологии

Задержанные по подозрению в получении взятки сотрудники Водоканала делали скидки предприятиям, допустимые показатели качества сточных вод которых были завышены. Не бесплатно.

Об этом 6 декабря сообщает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Задержанные начальник службы экологического мониторинга Управления охраны окружающей среды предприятия Роман Захлебаев и инженер из службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» Александр Самченко подозреваются в том, что в декларациях занижали суммы, которые должны были платить бизнесмены. Вместо компенсации в бюджет ГУПа за загрязненные сточные воды они, по версии следствия, предлагали платить чуть меньше, но наличными и в карман сотрудников. В Водоканале отметили, что провели самостоятельную проверку, после чего передали информацию в правоохранительные органы.

ГУП также уточняет, что урон экологии из-за их действий причинен не был, вода в любом случае проходила систему очистки, но не за счет виновных в ее загрязнении, а за счет Водоканала. «Предприятие несло фактические затраты на дополнительную обработку сточных вод, не получив за это рассчитанную в соответствие с законом компенсацию. Сумму ущерба, причиненного предприятию, еще предстоит установить», – добавляет ГУП.

О задержании Захлебаева, Самченко и еще двух посредников ранее сообщил Следственный комитет. В деле фигурирует сумма в четверть миллиона рублей, следствие ищет дополнительные эпизоды.