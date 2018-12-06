Застройщики ищут инструменты выживания в переходный для рынка период

В этом году был принят целый ряд принципиальных поправок в законодательную базу, регламентирующую строительную отрасль. По мнению участников рынка, полномасштабный переход на эскроу-счета произойдет после 1 июля 2019 года, до этого застройщики будут стараться придерживаться старых схем.

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По прогнозам, озвученным генеральным директором ГК «Ленстройтрест» Валерией Малышевой, законодательные изменения отразятся на многих аспектах реализации проектов, в том числе себестоимости строительства и финансировании социальных объектов.

«Крупные банки декларируют, что есть застройщики, которые уже работают с эскроу-счетами, но это не наш регион. Сейчас нет конкретики и понимания, как взаимодействовать девелоперам и банкам. И в первую очередь нет регламента от Центробанка. Поэтому озвученный для перехода на новую схему работы срок – конец 2018 года – нельзя считать реалистичным», – отмечает генеральный директор ГК «Ленстройтрест» Валерия Малышева.

По ее словам, нововведения существенно скажутся на себестоимости проектов, в частности, при текущих объявленных ставках себестоимость будет выше по сравнению со старой схемой долевого участия. Так, в случае проектного финансирования при работе по счетам эскроу компания в среднем будет платить как минимум на 4-5 тыс. руб. больше с каждого квадратного метра.

Отдельный вопрос – финансирование строительства социальных объектов в рамках крупных проектов квартальной застройки.

«По законодательству мы должны только часть денег дольщиков с текущей очереди переводить для строительства социального объекта. Поскольку у банков нет четкого регламента, как оплачивать объекты инженерной и социальной инфраструктуры, мы вынуждены финансировать не со спецсчетов, а с полученной прибыли по старым объектам. В будущем это приведет к проблемам с себестоимостью проекта и неразберихе», – полагает Валерия Малышева.

При этом нынешняя ситуация могла бы способствовать развитию других механизмов финансирования девелоперских проектов. Но пока реально работающих альтернативных источников привлечения средств (например, закрытых ПИФов), нет.

«Инвестиционные партнерства в текущей ситуации маловероятны. А при условии перехода на работу с эскроу-счетами эти схемы взаимодействия и вовсе будут проблематичны», – подытожила Малышева.

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