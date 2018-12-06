Лидеры стран ЕврАзЭС подвели итоги года в Петербурге «без заранее утверждённой повестки»

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге завершилось неформальной беседой.

«Встреча [лидеров стран ЕврАзЭС] прошла без заранее утверждённой повестки дня: состоялась неформальная беседа», – об этом 6 декабря сообщается на сайте президента РФ.

Владимир Путин принимал гостей, среди которых были его коллеги из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Неформальная встреча состоялась в форме обеда, где, как подчеркивает канцелярия российского президента, «каждый участник мог обсудить любой вопрос».

Напомним, что ранее Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поспорили о ценах на газ для Белоруссии. Российский президент предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.