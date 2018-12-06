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Общество
06.12.2018 17:33
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СМИ: После Ингушетии Чечня обсудит административную границу с Дагестаном

Главы Чечни Рамзан Кадыров и Дагестана Владимир Васильев обсудят административные границы между регионами, сообщает дагестанское издание «Черновик». Двусторонняя встреча, на которой политики обсудят, в том числе, и вопросы административных границ между республиками, анонсирована на проходящем в эти дни в Грозном VI Форуме СМИ Северного Кавказа.

«У нас есть вопросы… Мы будем рассматривать их очень внимательно, если возможно, общаясь с каждым жителем…» – цитирует главу Дагестана Владимира Васильева издание «Черновик».

По данным СМИ, во время этой встречи может быть поднят вопрос восстановления Ауховского района Дагестана.

Получить комментарий от пресс-службы главы Чечни «Фонтанке» пока не удалось.

Ауховский район был образован в октябре 1943 года в составе Дагестанской АССР. Там компактно проживали чеченцы-ауховцы. В 1944 году чеченцы были выселены с этой территории в Среднюю Азию, как и население Чечено-Ингушской АССР. Район был переименован в Новолакский.

В феврале 1944 года чеченцы-ауховцы были выселены вместе с чеченцами и ингушами из Чечено-Ингушетии в Среднюю Азию, район был частично заселён аварцами и переименован в Новолакский район. Вопрос о восстановлении Ауховского района в прежних границах стал подниматься с конца 80-х годов прошлого века.

Ранее в четверг, 6 декабря, Конституционный суд России провозгласил решение по запросу главы Ингушетии о законности решений по новой границе между Чечнёй и Ингушетией. Судьи КС признали закон Ингушетии об установлении новой границы с Чечнёй не противоречащим Конституции России. Противники новой границы, которые утверждают, что она отчуждает от Ингушетии в пользу Чечни десятки тысяч гектаров территории, намерены продолжать добиваться отмены решения по её установке. Организаторы многодневной акции протеста в центре ингушской столицы, которая прошла в октябре, заявляют о подготовке жалоб в ЕСПЧ. Ранее ими были поданы документы на проведение общереспубликанского референдума.

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