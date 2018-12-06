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Бизнес
06.12.2018 17:27
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Запах от реки Новой дойдет до Лондона. Пулково и строители очистных сооружений могут встретиться в международном суде

Претензии ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания аэропорта Пулково) к подрядчику строительства очистных сооружений могут быть рассмотрены в Лондонском международном третейском суде. Пока компания пробует договориться без иска.

Информация о возможных разбирательствах в связи с загрязнением реки Новая содержится в ответе Северо-Западной транспортной прокуратуры на запрос депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексея Цивилева. Сам запрос сделан по просьбе объединения местных жителей «Ульянка Экология». В документе говорится, что договор ВВСС и IC ICTAS — ASTALDI INSAAT ANONIM SIRKETI регулируется нормами международного права. «В досудебном порядке вопрос о претензиях мог быть решен до конца ноября», – сообщается в ответе прокуратуры.

«Сейчас ВВСС находится в процессе спора с IC ICTAS — ASTALDI INSAAT ANONIM SIRKETI, на стадии досудебного урегулирования, – рассказали «Фонтанке» в управляющей компании 6 декабря. – Принятие дальнейших решений целесообразно после завершения досудебных процедур».

Прокуратура уточняет, что претензии ВВСС к подрядчику касаются очистных сооружений поверхностного стока «Западные», где сточные воды аэропорта проходят очистку перед сбросом. По данным ведомства, компания ранее завершила монтаж устройств слива противообледенительной жидкости, а в сентябре пробы в Новой, по договору с ООО «ВВСС», забирала компания «Прогресс», которая не нашла этиленгликоля в сточных водах.

Как рассказал «Фонтанке» замглавы комитета по природопользованию Александр Кучаев, в ноябре, после того как температура опустилась до нуля, специалисты провели несколько замеров. Результаты исследований пока не готовы, однако чиновник подтвердил, что неприятный запах, на который жаловались ранее местные жители, отсутствует.

«Нужно констатировать, что выпуск в канал Новой был «сухой», то есть сброс не осуществлялся. Мы направляли в район улицы Солдата Корзуна нашу передвижную лабораторию, потому что у местных жителей были опасения, что в воздухе содержится фенол. Превышений предельно допустимой концентрации не фиксировалось», – сказал Кучаев.

По словам замглавы комитета, выпуск в Новую должен работать как отвод ливневых стоков, и для ливнёвки там есть очистные сооружения. А для тех веществ, которые сбрасывались по факту, очистные сооружения не предназначены.

Напомним, ранее концентрация этилового спирта в реке Новая, куда уходят стоки, оказалась выше нормы в 5400 раз, а этиленгликоля — в 640 раз.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Ранее выяснилось, что в Новую через Сбросной канал уходят сточные воды от управляющей компании аэропорта Пулково. Она признала повышенное использование жидкостей для обработки взлетно-посадочных полос и самолетов против обледенения. Летом в Новой, как и в других водоемах города, находили мертвых уток. Договор о пользовании каналом заключен до 2022 года, Смольный пытается его расторгнуть через суд. Росприроднадзор оштрафовал компанию, от повторного штрафа смольнинского комитета по природпользованию она защитилась в суде. При этом ущерб от загрязнения реки Новой составил 160 млн рублей. Следственный комитет после статьи «Фонтанки» возбудил уголовное дело по статье 247 УК «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».

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