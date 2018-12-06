Аэрофлот расширил линейку дополнительных услуг для пассажиров

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Авиакомпания внедрила новый платный сервис предварительного выбора мест в салоне самолета для пассажиров с билетами низких тарифных групп «Промо» и «Бюджет». Ранее возможности выбора места до начала регистрации у пассажиров с данной категорией билетов не было.

Также за дополнительную плату пассажиры могут воспользоваться возможностью повышения класса обслуживания с «Эконом» или «Комфорт» до «Бизнеса».

Оформить услугу можно в аэропорту во время регистрации на рейс не позднее, чем за 1,5 часа до вылета рейса, на странице информации о бронировании (раздел «Проверить бронирование» в онлайн-сервисах на сайте, либо в контакт-центр компании, но не ранее, чем за 72 часа и не позднее, чем за 2 часа до вылета рейса.

Предоставление услуги производится при наличии свободных мест в салоне «Бизнес» по окончании регистрации на рейс, перед посадкой в самолет пассажир получает новый посадочный талон. При невозможности предоставления услуги ее стоимость возвращается пассажиру в полном объеме. Подробнее с правилами предоставления этой услуги можно ознакомиться на сайте Аэрофлота.

Новая услуга по предварительному выбору мест предоставляет пассажирам с билетами «Бюджет» и «Промо» возможность заблаговременно забронировать себе желаемое место в салоне за дополнительную плату до начала регистрации. Оформить услугу можно в процессе покупки билета, ее стоимость будет зависеть от длительности перелета и расположения выбранного кресла в салоне. В настоящее время этот сервис доступен на рейсах Аэрофлота между Москвой и Магнитогорском, Саратовом и Белгородом. Оформление услуги доступно через онлайн-сервисы, раздел «Проверить бронирование» на сайте, контакт-центр, в собственных офисах продаж, филиалах, представительствах ПАО «Аэрофлот», в офисах уполномоченных агентов. Аэрофлот намерен в ближайшее время ввести этот сервис на многих своих рейсах.

Данная услуга является дополнительной, которой пассажиры смогут воспользоваться исключительно по собственному усмотрению. Те, кто не нуждается в этой опции, по-прежнему смогут выбрать место бесплатно при регистрации на рейс. Выбор места после начала регистрации на рейсах Аэрофлота остается бесплатным для всех пассажиров.

Внедрение этих услуг – часть инициатив Аэрофлота по повышению уровня сервиса для пассажиров.