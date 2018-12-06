За год «ВКонтакте» заблокировал 1,8 млн профилей и 11,3 тыс. сообществ

Социальная сеть раскрыла статистику борьбы с нелегальным контентом, пропагандирующим самоубийства и насилие.

С начала 2018 года во «ВКонтакте» было удалено 7,9 миллиона единиц контента, которые были направлены на поощрение самоубийств или нанесения увечий, а также 300 тысяч единиц контента, пропагандирующего насилие в школах. Об этом 6 декабря говорится в сообщении социальной сети.

Кроме того, удалены были 1,8 миллиона пользователей и больше 11 тысяч сообществ, которые публиковали запрещенную информацию.

«Наша система мониторинга использует нейронные сети для автоматического поиска и блокировки опасного контента. Все новые хештеги по этой теме появляются в системе автоматически, поэтому любые попытки запустить информационную волну по теме суицида и любых форм призыва к насилию моментально блокируются. Система мониторинга постоянно обучается, а все алгоритмы — качественно улучшаются», – рапортует «ВКонтакте».

Помимо этого социальная сесть создала так называемый «Центр безопасности», где информирует пользователей о необходимых действиях при столкновении с оскорблениями или недостоверной информацией, а также там подготовлены советы для детей.

Напомним, что и ранее социальная сеть блокировала «колумбайн-сообщества» и фан-группы керченского стрелка.