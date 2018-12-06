Сотрудников Водоканала задержали за взятки. Их подозревают в лояльных бизнесу подписях под декларациями о качестве сточных вод

Начальник службы экологического мониторинга и инженер из службы документационного обеспечения петербургского Водоканала задержаны по подозрению в получении взяток. В деле фигурирует сумма в четверть миллиона, следователи ищут еще.

Как сообщает Следственный комитет Петербурга 6 декабря, начальник Службы экологического мониторинга Управления охраны окружающей среды Водоканала Роман Захлебаев и Александр Самченко, инженер из Службы документационного обеспечения и контроля абонентов филиала «Водоотведение Санкт-Петербурга» ГУПа были задержаны 3 декабря. Вместе с ними в камере оказались еще двое посредников, Константин Душко и Александр Цукур.

По версии следствия, схему организовал Захлебаев, остальные встречались с бизнесменами и брали с них деньги за оформление декларации о фактическом качестве сточных вод, изменения в документ вносились в пользу юрлиц. С февраля по декабрь этого года, утверждает следком, от одного из предпринимателей они получили 255 тысяч рублей, еще 127 тысяч должны были быть переданы 3 декабря, но в процесс вмешались оперативники экономической полиции.

Душко и Цукура отпустили под подписку о невыезде, в отношении Захлебаева и Самченко следствие ходатайствует о заключении под стражу. «Проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении злоумышленниками целого ряда аналогичных преступлений», – добавляет ведомство.

Правоохранительным органам помогали сотрудники департамента экономической безопаснос­ти ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».