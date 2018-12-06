Суд попросили не выпускать экс-главу Ростехнадзора Северо-Запада Слабикова. Из него продолжают сыпаться деньги

Еще 428 млн рублей нашли в закромах бывшего главы Северо-Западного Ростехнадзора Григория Слабикова. Полиция вошла во вкус и добилась продления ареста еще на четыре месяца.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 6 декабря, Дзержинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения Слабикову по 11 апреля 2019 года.

«Обвиняемый возражал, просил суд избрать меру в виде домашнего ареста, пояснив, что вину признал, раскаялся, принял меры к возмещению потерпевшим причиненного ущерба и активно сотрудничает со следствием», – уточнили в пресс-службе.

Из представленных в суд материалов следует, что вмененный Слабикову и его дочери Елене ущерб вырос почти на миллиард – до 5,6 млрд рублей. Лично экс-чиновник тоже радует полицейское следствие. У него нашли и изъяли еще 428 млн рублей. Таким образом, подтвержденное состояние бывшего чиновника выросло до 2,7 млрд. В ГУ МВД Петербурга и области, видимо, не считают эту цифру пределом.

Слабиков обвинен в хищении денег, собранных саморегулируемыми организациями (СРО) со своих членов и через цепочку фирм выведенных на сторонние счета. Ростехнадзор ведет госреестр СРО, контролирует их и издает приказы о включении и исключении. По версии следствия, Слабикову перечислялись 20 – 25% преступного дохода.