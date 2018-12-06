Генсек НАТО пригрозил не принять в альянс Косово, если оно создаст свою армию
Генеральный секретарь Североатлантического альянса рассказал, что желание косоваров обзавестись собственными вооруженными силами помешает самопровозглашенной балканской республике присоединиться к военному союзу.
«Действие [по трансформированию сил безопасности Косово в армию] является неудачным в данный момент, а также идет вразрез с рекомендациями большинства стран НАТО. Кроме того, это будет иметь негативные последствия для евроатлантической интеграции Косово. Если мандат сил безопасности изменится, то Североатлантическому альянсу придется пересмотреть свое взаимодействия с республикой», – говорится 6 декабря в заявлении Йенса Столтенберга на сайте НАТО.
Генсек НАТО также отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром непризнанной страны Рамушем Харадинаем. По словам Столтенберга, альянс призвал лидеров двух стран проявить сдержанность.
Это не первый раз, когда НАТО предостерегает косоваров от создания собственной армии. Ранее такие шаги были названы «крайне неудачными».
Отметим, действия балканской республики уже не в первый раз вызывают неодобрение у мирового сообщества. Так, в ноябре правительство Косово своим решением начать торговую войну с Сербией оставило часть своего населения без продуктов и газет. И Россия, и Европейский Союз призвали косоваров одуматься.
Справка:
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания и ряд других стран.