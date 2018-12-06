Генсек НАТО пригрозил не принять в альянс Косово, если оно создаст свою армию

Генеральный секретарь Североатлантического альянса рассказал, что желание косоваров обзавестись собственными вооруженными силами помешает самопровозглашенной балканской республике присоединиться к военному союзу.

«Действие [по трансформированию сил безопасности Косово в армию] является неудачным в данный момент, а также идет вразрез с рекомендациями большинства стран НАТО. Кроме того, это будет иметь негативные последствия для евроатлантической интеграции Косово. Если мандат сил безопасности изменится, то Североатлантическому альянсу придется пересмотреть свое взаимодействия с республикой», – говорится 6 декабря в заявлении Йенса Столтенберга на сайте НАТО.

Генсек НАТО также отметил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром непризнанной страны Рамушем Харадинаем. По словам Столтенберга, альянс призвал лидеров двух стран проявить сдержанность.

Это не первый раз, когда НАТО предостерегает косоваров от создания собственной армии. Ранее такие шаги были названы «крайне неудачными».

Отметим, действия балканской республики уже не в первый раз вызывают неодобрение у мирового сообщества. Так, в ноябре правительство Косово своим решением начать торговую войну с Сербией оставило часть своего населения без продуктов и газет. И Россия, и Европейский Союз призвали косоваров одуматься.