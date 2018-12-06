Отказ пацифисту в альтернативной службе Горсуд Петербурга признал незаконным

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Куйбышевского районного суда, который ранее не нашёл нарушений в отказе Якову Гольдштейну в прохождении альтернативной гражданской службы. Об этом сообщили в правозащитной организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

В 2016 году Гольдштейн подал в военкомат заявление о замене военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу (АГС), так как военная служба противоречит его пацифистским убеждениям. Комиссия разрешила юноше служить без оружия в руках. После чего молодой человек поступил в медицинский колледж, но не доучился в нём. По истечении отсрочки от армии Гольдштейн по повестке явился в военный комиссариат. Прежнее решение о праве на альтернативную службу аннулировали, новое было признано недействительным, так как было подано позже законного срока.

Решение комиссии служить «как все» Гольдштейн оспорил в Куйбышевском районном суде. Но суд не нашёл оснований спасать пацифиста от попадания в войска. В решении было указано, что юноша «не имеет определенного вероисповедания и не убедил призывную комиссию в том, что его убеждения противоречат военной службе». Более того, суд расценил учёбу в колледже как «уклонение от прохождения альтернативной гражданской службы», сообщают правозащитники.

Городской суд согласился с доводами Гольдштейна о законности требований прохождения альтернативной службы, об отсутствии в законодательстве алгоритма отмены решения о предоставлении АГС, и с доказательствами его пацифистских убеждений в виде серии письменных заявлений в военкомат.

5 декабря суд признал за пацифистом право на службу без оружия в руках. Военкомат теперь обязан предоставить ему такую возможность.

В конце ноября «Фонтанка» сообщала, что на службу в армию в Петербурге призывают даже мёртвых.