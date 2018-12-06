ДТП с детьми: столкновение «Инфинити» и такси «Рено» на Обводном попало на видео

Несколько детей пострадали в ДТП в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за последние сутки. Большая часть из них – пешеходы, а аварии происходили на пешеходных переходах.

Момент столкновения «Инфинити» и такси «Рено Логан» на набережной Обводного канала, в результате которого в больнице оказались девочка 2018 года рождения, её мама (в крайне тяжёлом состоянии) и ещё два человека, попал в объектив камеры видеонаблюдения. Водитель «Инфинити» утверждал, что его оппонент двигался на красный сигнал светофора. Его слова можно проверить с помощью видео, выложенного в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Юноша 2000 года рождения (скорее всего, ему уже исполнилось 18 лет) попал под машину сегодня, 6 декабря, около 8 часов утра на 60-м километре автодороги «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Его сбил 56-летний мужчина на автомобиле Nissan X-Trail в зоне регулируемого пешеходного перехода. От удара пешехода отбросило в автобус, стоящий на остановке. Юноша в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу Шлиссельбурга, передаёт УГИБДД по Петербургу и области.

Два похожих ДТП произошло накануне вечером. 5 декабря около 18 часов на улице Тамбасова, 9, 37-летний мужчина на Mitsubishi Lancer также в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 10-летнего мальчика. Медики оценили его травмы как средней степени тяжести.

Через час 17-летний пешеход был сбит в посёлке Глебычево, на 92-м километре дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг. Автомобилем Daewoo Matiz управлял 55-летний мужчина. Юноша пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП его в тяжёлом состоянии доставили в отделение реанимации ЦРБ Выборга, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Выборгскому району Ленобласти.

Напомним, 5 декабря в Кировском районе Ленобласти отец (возможно, нетрезвый) повёз двух дочерей в школу, но врезался в столб. Девочки попали в больницу, а их отца пришлось искать.

4 ноября на Новочеркасском проспекте автомобиль сбил 10-летнего мальчика, выходящего из трамвая.