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Финансы
06.12.2018 16:38
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Почта банк рассказал о новом виде мошенничества с картами

 

Мошенники распространяют в социальных сетях и мессенджерах сообщения о том, что Пенсионный фонд совместно с Почта банком якобы запустили программу поддержки граждан старше 40 лет, суть которой заключается выплате компенсаций в размере 5 тыс. рублей. Об этом сообщает Почта банк.

"Данная информация не соответствует действительности и, скорее всего, является действиями мошенников, которые таким образом пытаются получить персональные данные и данные карт пользователей. При этом в соцсетях мошенники могут представляться как вашими друзьями, взломав аккаунты, так и сотрудниками Пенсионного фонда РФ, банка", — говорится в сообщении.

Почта банк призывает не доверять сомнительной информации и не поддаваться на уловки мошенников. Нельзя никому сообщать свои персональные данные и банковскую информацию, в том числе номер карты, срок действия, код безопасности или код подтверждения операции. Имея эти данные, мошенники смогут вывести средства со счета.

В случае любых подозрений Почта банк призывает звонить на горячую линию кредитной организации (+78005500770) или писать личные сообщения в официальных сообществах банка в соцсетях. "Вам оперативно ответят на все вопросы и расскажут обо всех действующих спецакциях и предложениях для пенсионеров", — отметили в банке.

Напомним, что выплата пенсионерам в размере 5 тыс. рублей в России в действительности была один раз — в начале 2017 года. Так правительство РФ решило компенсировать пенсионерам то, что пенсия была проиндексирована (на уровень инфляции) лишь частично.

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