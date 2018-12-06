У Путина появился спецпредставитель по космосу

Глава Роскосмоса стал спецпредставителем по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

«Назначить генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса», – говорится в указе президента Владимира Путина от 6 декабря.

В новую должность Рогозин вступает с момента подписания постановления.

Напомним, что Дмитрий Рогозин возглавил Роскосмос 24 мая 2018 года после предложения президента. Бывший вице-премьер пообещал сделать «все возможное», чтобы не разочаровать главу государства.

Первый пуск ракеты при Рогозине состоялся в июне. В последнее время Роскосмос сталкивается с трудностями и неприятностями. Так, недавно Генпрокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за «системных» нарушений в госкорпорации, а также о проверках по 44 материалам. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин настаивает на миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности Роскосмоса. По его словам, более 40% нарушений, обнаруженных Счетной палатой в прошлом году, относятся к деятельности госкорпорации. Кроме того, в октябре аварией закончился запуск пилотируемого корабля на носителе «Союз-ФГ». При этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признал, что современное оборудование в космической отрасли составляет не более 13% производственных фондов.