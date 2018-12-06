Аэрофлот стал победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2017 год признан победителем XХI Ежегодного конкурса годовых отчетов в основной номинации «Лучший годовой отчет компании с капитализацией от 40 до 200 млрд рублей», а также в отраслевой номинации «Лучший годовой отчет транспортного сектора экономики».

В конкурсе, организованном Московской биржей и медиа-группой «РЦБ», участвовали отчеты 122 компаний. Жюри конкурса состоит из представители крупных консалтинговых, инвестиционных и управляющих компаний, информационных и коммуникационных агентств, Банка России, профессиональных ассоциаций и общественных организаций. Победа Аэрофлота на конкурсе годовых отчетов свидетельствует о высоких стандартах практики раскрытия информации и поддержания связей с инвесторами компании.

Ежегодный конкурс является основной площадкой по презентации годовых отчетов и одним из важнейших IR-событий года в России. Конкурс годовых отчетов способствует повышению открытости работающих в России компаний и формированию высокой корпоративной культуры.

Ознакомиться с годовыми отчетами ПАО «Аэрофлот» можно на сайте компании.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax WorldAirline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.