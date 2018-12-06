ЖК «Босфор» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

ЖК «Босфор»/«Лидер Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Босфор»

Данное заключение (ЗОС) является ключевым документом на пути полного ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.

Сразу после получения итогового акта разрешения на ввод будет открыта запись на передачу ключей.

Чтобы сократить время ожидания между получением акта и передачей владельцам заветных ключей, еще в августе для собственников были открыты просмотры квартир. Таким образом, счастливые жильцы смогут отпраздновать новоселье практически сразу после ввода дома в эксплуатацию.

ЖК «Босфор» – это новый кирпично-монолитный комплекс комфорт-класса, построенный компанией «Лидер Групп» в поселке Шушары – одном из самых перспективных и динамично развивающихся районов Санкт-Петербурга.

Месторасположение выбрано удачно. В шаговой доступности находятся школы, детские сады, магазины, отделения банков, медицинские учреждения и другие объекты инфраструктуры. К тому же Пушкинский район – один из самых зеленых и экологически чистых районов города.

Архитектура жилого комплекса напоминает подкову – древнейший символ благополучия. Закрытая территория внутреннего двора благоустроена зонами отдыха, а также детской и спортивной площадками. Предусмотрен подземный паркинг.

К услугам жильцов современные системы жизнеобеспечения комплекса, в том числе, видеонаблюдение и диспетчеризация. В доме установлены лифты Otis, которые ценятся за свою бесшумность, высокую надежность и современный дизайн. В каждой парадной предусмотрены колясочные.

ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/

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