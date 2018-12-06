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Авто
06.12.2018 16:08
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«Весту» подвинули с места самой популярной модели в России

За последний месяц осени в России было продано 167 494 новых автомобиля. Это на 10,1% больше прошлогоднего результата. Продажи авто в стране демонстрируют рост уже 19 месяцев подряд, сообщает 6 декабря Autonews.

Всего за 11 месяцев 2018 года в России продали 1 625 351 новый автомобиль. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года это больше на 13,7%, говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, в декабре эксперты предполагают схожий с ноябрьским темп роста рынка, поскольку покупатели будут спешить воспользоваться различными новогодними предложениями автодилеров.

Самой продаваемой автомобильной маркой в ноябре традиционно стала LADA. За минувший месяц в России приобрели 33 663 новые «Лады», что на 15% превысило прошлогодний результат. На втором месте расположилась KIA, реализовавшая 21 011 машин и поднявшая свои продажи на 30%. Третье место досталось Hyundai, продажи которого выросли на 4% и составили 15 882 автомобиля. На четвертой строчке рейтинга оказался Renault с результатом в 13 517 авто и ростом продаж на 1%. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, который показал рост на 13% – до 10 179 машин.

В премиум-сегменте лидером стал BMW, чьи продажи выросли на 17% и составили 3250 машин. Немного отстал Mercedes-Benz. За ноябрь марка реализовала 3136 новых автомобилей, но это на 2% меньше, чем годом ранее. Третью позицию занял Lexus, реализовавший 2101 автомобиль и показавший рост на 5%.

А в рейтинге моделей произошла смена лидера: на первое место поднялась Lada Granta, чьи продажи составили 13 324 автомобиля. Это на 5850 машин больше, чем в ноябре 2017 года. Бывший лидер Lada Vesta спустилась на второе место, разойдясь тиражом 9906 авто – на 1840 машин больше, чем годом ранее. Третье место досталось KIA Rio с результатом в 8536 проданных машин – на 356 больше, чем год назад.

 

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