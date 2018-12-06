Футболисты «Локомотива» поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты московского «Локомотива» братья Антон и Алексей Миранчук записали видео в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили арест на два месяца.

«Саша, Паша, привет. Ребята, хотим сказать вам: оставайтесь сильными при любой ситуации. Пусть все будет хорошо. Пацаны, мы с вами!» – сказали игроки на видеоролике в "Инстаграме".

Ранее видеоролик в поддержку Кокорина и Мамаева записали футболисты «Зенита» во главе с главным тренером Сергеем Семаком.

По версии следствия, утром 8 октября футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев в компании нескольких человек в состоянии алкогольного опьянения избили водителя Первого канала Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и директора НАМИ Сергея Гайсина. Им предъявлено обвинение по одному эпизоду 213-й статьи УК («Хулиганство») и по двум 116-й («Побои»). Под арестом кроме футболистов находятся брат Кокорина Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий.