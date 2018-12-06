Аэрофлот добавил в мобильное приложение функцию оплаты при помощи Samsung Pay

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот обновил мобильное приложение, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Samsung Pay.

Samsung Pay – это платежный инструмент, который освобождает от необходимости многократного ввода данных банковской карты. Для использования сервиса необходимо установить приложение Samsung Pay на смартфон и добавить банковскую карту, которая будет использоваться для платежей. После этого пассажиры Аэрофлота, приобретая авиабилет, могут повторно не вводить данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Samsung Pay и подтвердить платеж удобным способом – с помощью Touch ID или вводом кода-пароля.

Samsung Pay для каждой банковской карты использует специальный цифровой код – токен, который не связан с настоящими данными карты, что повышает безопасность платежей. Покупка с помощью этого сервиса возможна только после регистрации пользователя в сервисе Samsung Pay.

Ранее Аэрофлот уже внедрил в свои мобильные приложения аналогичные платежные сервисы – Apple Pay для iOS-устройств и Google Pay для Android-устройств.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax WorldAirline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот - самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.