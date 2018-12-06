Вместе с лидерами «Формулы-1» в Петербург приехали болиды-победители. Их выставили на Дворцовой

Автомобили победителей командного зачета «Формулы-1» и чемпионата мира по ралли WRC 2018 года выставлены на Дворцовой площади. Это Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+, который привёл к победе на F1 британец Льюис Хэмилтон, и Toyota Yaris – на неё эстонец Отт Тяняк, финны Яри-Матти Латвала и Эсапекка Лаппи выиграли в зачете производителей.

Машины привезли на главную площадь Петербурга утром 6 декабря, сообщает корреспондент «Фонтанки».

С 3 по 7 декабря в Петербурге проходит генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации (FIA). В наш город для участия в пресс-конференции, по данным СМИ, прибыли три лучших гонщика «Формулы-1» на данный момент: Льюис Хэмилтон, немец Себастьен Феттель и финн Кими Райкконен и журналист Том Кларксон. Среди гостей также: чемпионы мира по ралли французы Себастьян Ожье и Жульен Инграссия; победители чемпионата мира по картингу чех Патрик Гаек, итальянец Лоренцо Трависанутто и француз Виктор Бернье; чемпион мира по ралли-кроссу швед Йохан Кристофферсон; чемпион «Формулы-2» британец Джордж Расселл; чемпион «Формулы-Е» француз Жан-Эрик Вернь и сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик, выступающий в европейской «Формуле-3».

Ассамблея завершится завтра, 7 декабря, награждением чемпионов мира по автомобильному спорту (Prize Giving Gala’2018) в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Напомним, в конце ноября Международная автомобильная федерация признала гонщика из Петербурга Роберта Шварцмана лучшим новичком года.