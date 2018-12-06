ЦИК России получит деньги на «голосование по Интернету»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил предложение ЦИК России о присоединении к нацпроекту «Цифровая экономика», сообщает «Коммерсант» 6 декабря. В рамках «цифровизации избирательного процесса» ЦИК предлагает обеспечить доступность голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения и организовать деятельность избирательной комиссии на основе цифровых данных об избирателях.

О желании «уйти в сеть» глава ЦИК Элла Памфилова говорила ещё в октябре. В конце ноября в комиссии появилось «управление инновационных технологий».

В первую очередь цифровизация должна помочь комиссии облегчить формирование единого регистра избирателей для улучшения возможностей голосовать не по месту прописки. Кроме того, госпожа Памфилова выступает за внедрение в работу ЦИК блокчейн-технологий. По мнению главы комиссии, это защитит избирательную систему РФ от незаконных вмешательств.

Суммы необходимых на эти нужды бюджетов в правительстве и в ЦИКе не уточняют. Однако известно, что в этом году бюджет ЦИКа на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем в прошлом. Около 2 млрд в 2018 году против 4 млрд в 2017-м.

По оценкам экспертов, расходы на развитие государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», включая модуль дистанционного голосования, в будущем могут вернуться на прежний уровень «нескольких миллиардов рублей в год».