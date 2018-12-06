Владельца петербургской компании «М-Групп» похитили за долги. Он не рассчитался с субподрядчиками крупных строек

В Петербурге возбудили уголовное дело по похищению владельца строительной компании «М-Групп» Андрея Мануковского. Мотивом названы долговые обязательства бизнесмена.

Как сообщает ГСУ СК Петербурга 6 декабря, к статье 126 УК – «Похищение» – добавлены эпизоды с кражей и грабежом.

«Неизвестные в форме с надписями «ОМОН» в масках напали на генерального директора, насильно посадили в автомобиль, где, напоминая о долгах, нанесли несколько ударов кулаком в область живота, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили мобильный телефон, 25 тыс. рублей и ключи, обыскали квартиру мужчины, из которой похитили 200 долларов США», – перечисляет злоключения Мануковского пресс-служба.

Нападение совершено на Петергофском шоссе в жилом комплексе «Балтийская жемчужина». Закованного в наручники бизнесмена немного повозили по окрестностям и высадили у Финского залива, на углу проспекта Героев и улицы Адмирала Черокова. В травмпункте ему диагностировали ссадины запястий и шеи.

У следствия есть видеозаписи похищения. Разыскивается автомобиль «Дэу Нексия», на котором приехали преступники. Компанию «М-Групп» Мануковский создал в 2015 году. Активно работает со Смольным. В 2017 – 2018 годах его компания заключила контракты общей стоимостью на 1,3 млрд рублей на строительство бани в Красном Селе, детского сада в Выборгском районе, школы в Володарском и 57-го отдела полиции. Судя по картотеке арбитражных дел, подрядчики предъявляют к «М-Групп» иски. Долговые обязательства перед контрагентами в разговоре с «Фонтанкой» признавала финансовый директор компании Эллина Мануковская.