Семьи жертв крушения самолета Минобороны под Сочи требуют компенсации материального и морального вреда. Подан иск на 2 млрд

Недоплаченная страховая выплата стала поводом для судебного иска от родственников пассажиров, погибших при крушении Ту-154 Минобороны в Сочи в 2016 году.

Об этом 6 декабря сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС. Как уточнил изданию адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших, иск более чем на два млрд рублей подан в Мещанский суд Москвы. Он обращен к страховой компании «Согаз», перестраховщику MS Amlin и государственной авиакомпании «223 лётный отряд» Министерства обороны. В качестве третьих лиц указаны Росавиация и Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики.

Суть претензий заключается в том, что страховщики недоплатили семьям погибших, причинили материальный и моральный вред. Ранее истцы получили по 2 млн и еще по 23 тыс. рублей за утрату багажа. Адвокат утверждает, что они должны были получить по 250 тысяч специальных прав заимствования (резервное платежное средство), в рублях эта сумма эквивалентна примерно 23 миллионам.

О подготовке судебных документов Трунов говорил еще в 2017 году. Тогда истцы также были недовольны качеством расследования причин трагедии.