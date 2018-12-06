Семьи жертв крушения самолета Минобороны под Сочи требуют компенсации материального и морального вреда. Подан иск на 2 млрд
Недоплаченная страховая выплата стала поводом для судебного иска от родственников пассажиров, погибших при крушении Ту-154 Минобороны в Сочи в 2016 году.
Об этом 6 декабря сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ТАСС. Как уточнил изданию адвокат Игорь Трунов, который представляет интересы потерпевших, иск более чем на два млрд рублей подан в Мещанский суд Москвы. Он обращен к страховой компании «Согаз», перестраховщику MS Amlin и государственной авиакомпании «223 лётный отряд» Министерства обороны. В качестве третьих лиц указаны Росавиация и Управление гражданской авиации Сирийской Арабской Республики.
Суть претензий заключается в том, что страховщики недоплатили семьям погибших, причинили материальный и моральный вред. Ранее истцы получили по 2 млн и еще по 23 тыс. рублей за утрату багажа. Адвокат утверждает, что они должны были получить по 250 тысяч специальных прав заимствования (резервное платежное средство), в рублях эта сумма эквивалентна примерно 23 миллионам.
О подготовке судебных документов Трунов говорил еще в 2017 году. Тогда истцы также были недовольны качеством расследования причин трагедии.
Справка:
Самолет Ту-154 российского Минобороны выполнял рейс из Сочи в сирийскую Латакию и разбился над Черным морем рано утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека: артисты ансамбля имени Александрова, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава управления культуры Минобороны Антон Губанков, военные чиновники и журналисты.