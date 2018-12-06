Вид на яблоневый сад прямо у вас в доме

ГК "КВС"

В «Квартале 3» покупателей ждут стилизованные парадные, выполненные по индивидуальному дизайн-проекту. Во всех входных группах на первых этажах будут декоративные панно с видами яблоневого сада.

Парадные выполнены в современном стиле, керамогранит выложен натуральных, теплых оттенков с матовым покрытием. Продолжают яблочный стиль почтовые ящики, которые окрашены в соответствующие цвета (красный, зеленый, желтый). Окантовкой яблочного сада является графическая линия по периметру помещения, объединяя все в единое целое.

На жилых этажах стены выполнены в бежево-коричневых тонах. Также каждый номер квартиры создан в виде яблока. Для удобства жителей у двери будут вешалки для тяжелых сумок и пакетов.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» («Квартал 3») - застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/