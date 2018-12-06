Украинский парламент узаконил разрыв Договора о дружбе с Россией

Верховная рада приняла закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», который на рассмотрение парламента вынес президент страны Петр Порошенко.

«Действие Договора о дружбе с РФ будет приостановлено ​​с 1 апреля 2019 года», – сообщает 6 декабря «Укринформ».

За прекращение действия соглашения проголосовали 277 народных депутатов, тогда как минимальное количество голосов, чтобы решение считалось принятым, составляет 226.

Президент Украины 3 декабря внёс в Верховную раду законопроект, который предусматривает прекращении действия договора 1997 года о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией. Комитет украинского парламента по иностранным делам 5 декабря рекомендовал принять проект закона.

Напомним, что Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной описывает принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности. Документ был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и его российским коллегой Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.