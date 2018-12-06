ЕСПЧ: Преследования журналистов за контент в гиперссылках незаконны

Палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе венгерского журналиста Мадьяра Джети приняла решение о том, что преследование СМИ за содержимое в своих публикациях гиперссылок на сторонние ресурсы противоречит Конвенции о правах человека.

В сентябре 2013 года сайт 444.hu, которым управляет журналист, опубликовал статью о том, как группа нетрезвых футбольных фанатов выкрикивала расистские замечания в адрес учеников школы для представителей нацменьшинств. В статье была размещена гиперссылка на сторонний видеоролик, где представитель оскорблённой общины обвинял в случившемся конкретную политическую партию Венгрии. Якобы хулиганы являлись её активистами.

Партия подала в суд на журналистов, который признал обвинения в адрес политиков «дискредитирующими». Суд признал, что СМИ несут «объективную ответственность» за распространение клеветы вне зависимости от того, был ли в этом умысел. По требованию суда гиперссылка была удалена.

Журналисты пытались оспорить решение в национальных судах Венгрии, так как им фактически запрещалось публиковать любые общественно важные сведения, которые невозможно оперативно проверить. Поддержки своей позиции на родине журналисты не добились. В 2016 году была подана жалоба в ЕСПЧ. Жалобу журналистов Конституционный суд Венгрии отклонил в декабре 2017 года.

В решении палаты, которое опубликовано на сайте ЕСПЧ, подчёркивается важность гиперссылок, так как они связывают между собой различную информацию, гиперссылки в репортажах не передают контент, лишь направляют пользователя, а лицо разместившее гиперссылку, не контролирует её содержимое.

Судьи ЕСПЧ не согласились с венгерскими коллегами, что СМИ несут «объективную ответственность» за содержимое гиперссылок, но отметили, что подходить к таким процессам необходимо «индивидуально». Оценивать действия журналиста при этом нужно с учётом соблюдения журналистской этики, его личной позиции и понимания рисков действий.

Палата ЕСПЧ признала нарушение Венгрией прав журналистов, гарантированных статьей 10 Конвенции о правах человека («Свобода выражения мнения»). Решение палаты вступает в силу через три месяца, если ни одна из сторон не попросит Большую палату его пересмотреть.

Решения ЕСПЧ являются общеобязательными для всех стран – участниц Совета Европы, в том числе для России, которая признаёт обязательность постановлений суда.

Например, накануне Россия подтвердила законность выплаты компенсации участницам Pussy Riot, которую ранее присудил ЕСПЧ.