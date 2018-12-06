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06.12.2018 15:43
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Александр Сокуров: ФСБ прослушивает мой телефон после вопроса президенту об Олеге Сенцове

Режиссёр Александр Сокуров отреагировал на проведение полицейской проверки в офисе его фонда «Пример интонации» в Петербурге. По его мнению, разбирательство началось на фоне его высказываний в поддержку украинского коллеги по цеху Олега Сенцова, осуждённого в России по статье о терроризме.

Комментарий от его лица опубликован в Facebook-сообществе «Остров Сокурова» 6 декабря. Сам режиссер сейчас находится в больнице после тяжёлой операции. 

«Я знаю, что особенное внимание ко мне началось после того заседания Совета по культуре, где я задал Президенту вопрос об Олеге Сенцове. Формально я не чувствовал никакого давления. Но когда началась ситуация с этим доносом, насколько я знаю, ФСБ активно подключилась к ней», – рассказал Сокуров. Режиссёр также заявил, что его телефон прослушивается.

«По решению закрытого суда прослушивается мой телефон – видимо, для сбора дополнительной информации о моей гражданской, общественной, экономической деятельности. Во что это выльется, не знаю», – заявил он.

«Если я являюсь в представлении спецслужб опасным для государства человеком, тогда почему Президент подписывает указ о введении меня в состав Совета по правам человека?» – задаётся вопросом деятель культуры. 

О проверке фонда Сокурова «Пример интонации» стало известно прессе сегодня утром. «Фонтанке» информацию в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области подтвердили, добавив, что проверка началась после заявления некоего гражданина. Сам Сокуров считает, что донос написал его бывший сотрудник. 

Ранее СМИ сообщали, что причина пристального внимания правоохранителей к деятельности «Примера интонации» может заключаться в действиях директора фонда Николая Янкина, которого подозревают в хищении бюджетных средств. По информации RTVI, заявление о проверке фонда было принято полицией еще в начале марта. В конце сентября срок проверки вышел, поэтому уголовное дело возбуждать не стали. По данным правоохранителей, за период с 2015-го по 2017 год на счета фонда поступило порядка 20 миллионов рублей. Всего фонд подавал заявки на финансирование семи фильмов из регионального бюджета. На две киноленты деньги выделил Минкульт. При этом господдержка составила 70% от полной стоимости картин. 

Александр Сокуров – российский режиссёр, включённый в 1995 году в сотню ста лучших в мире. 3 декабря было объявлено, что он стал членом Совета по правам человека при президенте РФ, хотя в ноябре он был выведен из состава президентского Совета по культуре, куда входил много лет. Нередко Сокуров позволял себе непопулярные правозащитные высказывания. Например, в 2015 году на вручении премии по культуре в присутствии Путина упомянул о присутствии российских военных на Украине. Об этом тогда молчали все официальные органы. Президент, судя по мимике, остался недоволен спичем. Помимо этого Сокуров поддерживает украинского режиссёра Олега Сенцова, осуждённого в России за терроризм.

 

 

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