В «Квартале 3» квартиру присмотри

ГК "КВС"

С 5 декабря стартовали продажи квартир в новых корпусах микрорайона «Ясно.Янино».

Данная локация полюбилась уже многим нашим клиентам. Здесь активно начала развиваться инфраструктура, хорошо сложилась транспортная доступность, в том числе до микрорайона регулярно ходит маршрутное такси.

В «Квартале 3» покупателей ждут функциональные планировочные решения квартир, квартиры со встроенными кухнями, видовые квартиры и качественная отделка, которая будет выполнена по индивидуальному дизайн-проекту. Для удобства жителей организованы места для хранения вещей.

Сейчас на территории микрорайона работает частное охранное предприятие, сотрудники которого следят за безопасностью всех жителей «Ясно.Янино». Помимо этого, охрану правопорядка обеспечивает сеть видеонаблюдения.

Специалисты отдела продаж компании «КВС» помогут Вам выбрать квартиру в ЖК «Ясно.Янино», определиться с наиболее удобной формой оплаты. Звоните по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» («Квартал 3») - застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/