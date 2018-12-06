ЗРС С-400 «Триумф» отразили авиаудар по Петербургу

Боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф» отразили авиационный удар условного противника в Ленинградской области, сообщает 6 декабря сайт Минобороны России.

Подразделения противовоздушной обороны Западного военного округа отработали задачи по отражению авиационного удара условного противника в рамках тренировки по боевой готовности.

В соответствии с планом тренировки расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» совершили марш в назначенный позиционный район. Затем техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчеты выполнили топографическую привязку и ориентирование средств ЗРС на местности. В целях проверки точности топопривязки военнослужащие провели поиск и захват контрольной цели, которую имитировал беспилотный летательный аппарат.

"В ходе тренировки боевые расчеты ЗРС С-400 выполнили обнаружение, захват, сопровождение и электронные пуски ракет по средствам воздушного нападения условного противника. В целях создания помеховой обстановки действия боевых расчетов противовоздушной обороны осложнялись применением средств радиоэлектронной борьбы", – добавлено в сообщении оборонного ведомства.

Также были отработаны практические действия военнослужащих при совершении марша в новый позиционный район и отражении нападения условной диверсионной группы.

К учебным мероприятиям привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц вооружения и военной техники.