Лукашенко поспорил с Путиным о ценах на газ для Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета поспорил с президентом России Владимиром Путиным по ценам на газ для Белоруссии.

В ходе заседания Лукашенко заявил, что Белоруссии газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $ 130 за 1 тыс. кубометров, тогда как цена для потребителей этой области составляет $ 70.

«Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф…Обращаю внимание на то, что сегодня у Республики Беларусь $ 129 за тысячу кубов, в следующем году будет $ 127, а в ФРГ — $ 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭс, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации», — прокомментировал Путин заявление Лукашенко.

Президент России также отметил, что если бы у Белоруссии не было текущих преимуществ в рамках ЕАЭС, а цена газа формировалась по рыночным принципам, то она составила бы $ 200, а не $ 129-127. По словам Путина, для унификаций цен на газ в ЕАЭС нужны время и другой уровень интеграции.

«Владимир Владимирович, это неправильные у вас расчеты. Мы имеем худшие условия, чем Германия. Я уже об этом не единожды говорил: вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они (ФРГ. — Прим. RNS) 200 имеют долларов… потому что туда еще 3 тысячи километров качать надо, поэтому у них и цена такая», — заявил Лукашенко.

Путин, в свою очередь, вновь отметил, что при формировании цены на газ по рыночным принципам газ для Белоруссии стоил бы $ 200, а не $ 129 сейчас. Глава государства предложил обсудить этот вопрос в закрытом режиме.