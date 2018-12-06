Следственный комитет в Москве проверит учителей школы, в которую подросток пришел с ножом. Возбуждено уголовное дело

На предмет халатности столичный Следком проверит преподавательский состав 1359-й школы в московском районе Жулебино. Следователи также изучат условия жизни ученика, который сорвал уроки угрозами расправы над собой.

О возбуждении уголовного дела сообщает сайт ведомства 6 декабря, однако, по какой статье будут проверять педагогов, СК не уточняет. «На предмет халатности будут проверены должностные лица общего образовательного учреждения и иных компетентных органов. Также следователи проверят условия жизни юноши», – добавляют в комитете. Сейчас с 16-летним школьником работают психологи, возможно, ему понадобится госпитализация.

Как сообщают столичные СМИ, по одной из версий, школьник грозился лишить себя жизни из-за того, что не смог получить допуск к единому госэкзамену. По неподтвержденной информации, подросток состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и не первый раз принес в школу нож.

Ученик, в том числе, угрожал педагогам. Когда он заперся в кабинете утром 6 декабря, школа была эвакуирована, на место приехали сотрудники полиции. Уговорить юношу выйти помог психолог, ребенка передали в руки правоохранительных органов в присутствии матери. Обошлось без пострадавших.

Агрессивное поведение учеников в российских школах в последнее время часто попадает в новостные заголовки. Подобные случаи в текущем году были в Перми, Улан-Удэ и других городах. Самой трагичной стала бойня в керченском политехническом колледже, устроивший ее студент убил 20 человек.