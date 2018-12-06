«Карась тоже против». Пока ВИПы едут, петербуржцы в пробках разговорились

О перемещениях высоких гостей, прибывших в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и встрече глав государств – участников СНГ 6 декабря, можно судить по «Яндекс.Картам».

GPS-навигаторы снова отправляют водителей в Пулково. По их комментариям видно, в каких районах глушат сигнал: больше всего пользователей прибыли на «взлётную полосу» с Васильевского острова, кто-то шлёт приветы с Дворцового моста, Большой Морской улицы, с Сенной, Лиговского и даже из Купчино.

Самые загруженные улицы – подсвеченные красным на «Яндекс.Картах» – в центре. Пользователи сообщают, в частности, о перекрытии Дворцового моста. Но заговорил буквально весь город, «зеленовато» и не видно «разговорчиков» разве что на востоке и на севере.

Проезд одного из кортежей сняли на видео сегодня днём и выложили в соцсетях.

Закрытия из-за приезда ВИПов начались ещё вчера. Сегодня утром перекрывали Невский проспект, затем КАД и снова улицы в центре, в Пулково задерживали обычные рейсы. Разъезжаться политики и дипломаты собираются вечером 6 декабря – ради них ЗСД перекроют на час.