ОСК: Создание выставочного комплекса не помешает работе Кронштадтского морского завода

Планы по строительству в Кронштадте военно-морского выставочного центра не приведут к сокращению производственных программ Кронштадтского морского завода (КМЗ), однако часть принадлежащих ему территорий может быть использована для выставочного центра. Об этом "Фонтанке" сообщил директор департамента информационной политики и корпоративных коммуникаций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Илья Житомирский.

О закрытии Кронштадтского морского завода "не может быть и речи", сказал он. Выставочный центр, где в будущем, вероятно, будет проходить Международный военно-морской салон, планируется разместить в Кронштадте на нескольких площадках.

"Мы не исключаем возможности выделения определенной территории, занимаемой в настоящий момент КМЗ, для реализации целей создания военно-морского центра, но это не должно и не будет влиять на сокращение производственной программы завода, наоборот, оптимизация используемых площадей позволит повысить операционную эффективность одного из лучших судоремонтных предприятий региона", — сказал Житомирский.

По его словам, о сокращении персонала речи также не идет.

В какой степени площади КМЗ могут быть использованы в создании выставочного комплекса, не уточняется. О том, что территория предприятия рассматривается в этих целях, 5 декабря во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу объявил глава ОСК Алексей Рахманов.

"Что касается Кронштадтского морского завода. Мы, безусловно, еще раз рассмотрим все возможности для того, чтобы его интегрировать и в "большие тематики", поскольку создание здесь площадки для военно-морского салона, наверное, все-таки должно перерасти в создание еще одного выставочного центра в Петербурге с выходом к воде", — сказал Рахманов (цитата по "Интерфаксу").

Как пояснил Житомирский, из этих слов Алексея Рахманова не следует, что Кронштадтский морской завод передаст все свои площади для создания выставочного центра. Но в какой-то степени это возможно, при этом предприятие однозначно продолжит свою работу на существующем месте, отметил он.