В ОДКБ приняли заявление об обострении ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет

Министры иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли специальное заявление, касающееся ситуации с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 6 декабря заявил Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц ОБСЕ.

«Новые риски создаются в связи с намерением США похоронить еще один международный договор – о ракетах средней и меньшей дальности. Страны – члены ОДКБ приняли сегодня в этой связи специальное заявление, которое распространяется в качестве документа ОБСЕ», – цитирует главу российского МИДа ТАСС.

По словам Лаврова, Россия за то, чтобы «обсуждать озабоченности не через мегафон, а профессионально», за структурированный диалог.

«Если мы удержим этот процесс в деполитизированных рамках, то сможем внести вклад в деэскалацию, подготовить почву для работы по контролю над вооружениями, усилить инструменты предотвращения опасных инцидентов», – подчеркнул Лавров.

При этом министр иностранных дел России указал, что для этого нужны контакты между военными, которые Запад заморозил и пока не собирается налаживать.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Москва в течение 60 дней не начнёт его исполнять по всем правилам. В тот же день Белый дом начал отсчёт. На ракетный ультиматум ответила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что РФ выполняет условия Договора, и американской стороне об этом известно.