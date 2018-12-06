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Бизнес
06.12.2018 14:57
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Росконгресс отказался открывать «Русский дом» на форуме в Давосе

Росконгресс прекратил подготовку мероприятий проекта «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе, об этом сообщается на сайте фонда 6 декабря.

«Фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта «Русский дом» в Давосе в связи с введенными ограничениями на участие российских представителей бизнеса во Всемирном экономическом форуме», — говорится в сообщении.

В фонде напомнили, что о возможном отказе от участия государственных служащих и российских компаний с государственным участием в ВЭФ в ноябре говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Это стало ответом на заявление организаторов форума о нежелательном участии в нем крупнейших российских бизнесменов.

«Своим решением организаторы ВЭФ подрывают десятилетиями выстраиваемые ими же самими основы международного бизнес-сотрудничества под надуманными и деструктивными предлогами. Текущие разногласия не могут способствовать созданию площадки для эффективного и плодотворного диалога представителей разных стран в Давосе», — отмечают в Росконгрессе.

В ходе подготовки проекта сотрудники Фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение, отмечено в сообщении.

"Несмотря на это, темы глобальной экономики и ее влияния будут активно обсуждаться во время Петербургского международного экономического форума в 2019 году, который пройдет с 6 по 8 июня в Санкт-Петербурге, где ожидаются представители всех стран, независимо от внешнеполитических позиций", – добавляют оптимизма бизнесу сотрудники фонда. Известно, что главным гостем ПМЭФ в следующем году согласился стать председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в ноябре, по данным издания FT, организаторы форума в Давосе сообщили основному владельцу «Русала» Олегу Дерипаске, владельцу «Реновы» Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину, что их присутствие на форуме не приветствуется.

Президент России Владимир Путин, комментируя эту ситуацию, заявил, что отсутствие России на экономическом форуме в Давосе не скажется на экономике страны.

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