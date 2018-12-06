Вот такой высоты: что такое High Flat

Сегодня квартиры формата High Flat представлены почти во всех проектах комфорт-класса от Setl City: это более 10 жилых комплексов в разных районах города. «Петербургская Недвижимость» объясняет, что это за планировки и чем они примечательны.

Фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Что такое High Flat

Квартиры High Flat всегда располагаются на последних этажах домов.

Большинство из них отличаются:

Потолками до 3 метров, которые создают ощущение простора и свободы.

Увеличенными оконными проемами, которые делают помещение более светлым.

Великолепными видами из окон.

Цена вопроса: в разных районах

В формате High Flat представлены квартиры разнообразных планировок и метражей: от студий до просторных семейных вариантов 4Е, с тремя комнатами и большой кухней-гостиной.

Невский район

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Привлекательное по цене предложение на видовые квартиры High Flat – в ЖК Pulse, который Setl City строит в Невском районе. Стоимость студий начинается от 2,93 млн рублей: благодаря удачному расположению из окон будут открываться пейзажи Октябрьской набережной.

Хорошее решение для тех, кто ищет просторную семейную квартиру с большой кухней – вариант формата 4Е в жилом комплексе «Невские паруса» стоимостью от 7,9 млн рублей. Проект располагается в живописном месте, где русло реки имеет крутой изгиб: благодаря этому из окон видна Нева, простирающаяся вдаль.

Приморский район

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Тем, кому нужна квартира в доме высокой стадии готовности, стоит обратить внимание на ЖК «МореОкеан», который расположен в Приморском районе, на Яхтенной улице. К примеру, просторную однокомнатную квартиру High Flat здесь можно купить от 5,5 млн рублей: из окон вы сможете наслаждаться видами парка 300-летия Петербурга и «Лахта Центра».

Еще один вариант в Приморском районе – ЖК ArtLine, который Setl City строит в пяти минутах от метро «Старая Деревня». Здесь можно купить большую двухкомнатную квартиру High Flat от 7,1 млн рублей. Этот проект – один из лучших в плане доступности метрополитена.

Васильевский остров

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Тем, кто хотел бы жить в престижном районе и вблизи центра города, стоит обратить внимания на квартиры в ЖК «Эмеральд на Малой Неве». Здесь можно купить студию High Flat от 3,9 млн рублей: из окон будет видно залив, Малую Неву, Петровский остров, «Лахта Центр» и стадион «Санкт-Петербург».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК "Невские паруса" – застройщик ООО «Евростройпроект», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/nevskie-parusa/declarations

ЖК "МореОкеан" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/moreokean/declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте www.sc-setl.ru.

ЖК «Эмеральд на Малой Неве» – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru