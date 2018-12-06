Законопроект о повышении возраста покупки оружия внесли в Госдуму

Члены Совета Федерации ФС РФ внесли на рассмотрение Государственной думы проект закона, который подразумевает повышение возраста покупки оружия с 18 до 21 года.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие 21 года», – говорится в тексте проекта.

Исключение предлагают сделать только для спортсменов, военнослужащих, в том числе демобилизованных, а также для охотников, для которых охота – традиционный образ жизни на Крайнем Севере, Сибири или Дальнем Востоке.

Также нововведения не затронут тех, кто уже получил лицензию на владение оружием.

Повышение возраста владения оружием стали обсуждать после трагедии в Керчи 17 октября. Внести соответствующие изменения в законодательство предлагала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Усилить контроль за оборотом оружия 25 октября потребовал и президент России Владимир Путин.

Напомним, что восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел 17 октября в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. Количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.