Магаданского ветерана труда унизила надбавка к пенсии. Он попросил впредь перечислять эту сумму Дмитрию Медведеву

Ветеран труда из Магадана написал отказ от назначенной ему в ноябре социальной выплаты в виде 683 рублей 66 копеек. Владимир Попов предложил перечислять эти деньги премьеру Дмитрию Медведеву, так как смешная сумма унижает его человеческое достоинство. Документ опубликован 6 декабря в Facebook-сообществе «Магаданский скептик».

Администраторы группы отмечают, что рациональнее было бы отправить эти деньги спикеру Магаданской областной думы или губернатору, так как средства для выплаты выделяет региональный бюджет.

Владимир Попов – не первый пенсионер, который устраивает подобную протестную акцию, связанную с региональной нищенской соцнадбавкой. В октябре сибирячка купила министру труда и соцразвития Новосибирской области верёвку, мыло, соль и спички после того, как узнала, что регион доплатит ей 89 рублей к пенсии. Прибавки как раз хватило на нехитрый набор.