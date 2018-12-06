18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 66.74р
75.61р
15:09 06.12.2018
Расширенный поиск

Общество
06.12.2018 14:41
Печать

«Левада»: Почти четверть россиян очень беспокоит международная изоляция страны

В России резко выросло число граждан, обеспокоенных международной изоляцией страны из-за отношения к Украине и западными санкциями. Это показали итоги опроса «Левада-центра», опубликованные 6 декабря. 

21% опрошенных признались, что их очень беспокоит противостояние России и Запада из-за событий на Украине. Еще в декабре 2017 года таких было 8%. Довольно беспокоит изоляция страны 22% участников исследования. Ответ «не слишком беспокоит» выбрали 33%, «совершенно не беспокоит» – 19%. Не смогли ответить на вопрос 4%. 

Таким же образом увеличилось и число тех, кто переживает из-за последствий политических и экономических санкций Европы и Америки против РФ. Если еще в апреле текущего года вариант ответа «очень беспокоит» выбрали 7% респондентов, то в ноябре — 20%. Беспокоят санкции, но не слишком, 23% россиян. Противоположной точки зрения придерживаются 56% при 3% затруднившихся с ответом. 

Социологи «Левада-центра» спросили участников опроса об их отношении к Украине, Соединенным Штатам и Европе. Заметнее всего – разница в оценке соседней страны: если в сентябре-2018 очень плохо относились к бывшей республике Советского Союза 23%, то сейчас 29%. При этом лидирует другой ответ — в целом плохо (31%). Очень хорошо и в основном хорошо набрали в сумме 28%. Не смогли определить своего отношения к соседям 11%. 

Если говорить об оценке россиянами Евросоюза, то можно констатировать: сограждане не определились. Ответы «в основном хорошо» и «в основном плохо» набрали равное количество голосов — 33%. Но у «очень плохо» большое преимущество над «очень хорошо»: соотношение 16 к 3. 

Примерно такой же расклад по отношению к США, только негативный оттенок чуть выше. Ответы «хорошо» и «очень хорошо» набрали в совокупности 31%, «плохо» и «очень плохо» – 57%. 

Напомним, на днях результаты опроса, посвященного Украине, опубликовал ВЦИОМ. Касался он Керченского кризиса, который 79% опрошенных назвали спланированной провокацией со стороны Киева. 93% считают задержание украинских судов российскими пограничниками правильным. При этом почти половина, 43%, уверены: Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения. Либо нормализуют их (34%). 

Справка:

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
06.12.2018 13:11

В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
ПАО «Группа ЛСР»
06.12.2018 12:52

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года