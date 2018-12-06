«Левада»: Почти четверть россиян очень беспокоит международная изоляция страны

В России резко выросло число граждан, обеспокоенных международной изоляцией страны из-за отношения к Украине и западными санкциями. Это показали итоги опроса «Левада-центра», опубликованные 6 декабря.

21% опрошенных признались, что их очень беспокоит противостояние России и Запада из-за событий на Украине. Еще в декабре 2017 года таких было 8%. Довольно беспокоит изоляция страны 22% участников исследования. Ответ «не слишком беспокоит» выбрали 33%, «совершенно не беспокоит» – 19%. Не смогли ответить на вопрос 4%.

Таким же образом увеличилось и число тех, кто переживает из-за последствий политических и экономических санкций Европы и Америки против РФ. Если еще в апреле текущего года вариант ответа «очень беспокоит» выбрали 7% респондентов, то в ноябре — 20%. Беспокоят санкции, но не слишком, 23% россиян. Противоположной точки зрения придерживаются 56% при 3% затруднившихся с ответом.

Социологи «Левада-центра» спросили участников опроса об их отношении к Украине, Соединенным Штатам и Европе. Заметнее всего – разница в оценке соседней страны: если в сентябре-2018 очень плохо относились к бывшей республике Советского Союза 23%, то сейчас 29%. При этом лидирует другой ответ — в целом плохо (31%). Очень хорошо и в основном хорошо набрали в сумме 28%. Не смогли определить своего отношения к соседям 11%.

Если говорить об оценке россиянами Евросоюза, то можно констатировать: сограждане не определились. Ответы «в основном хорошо» и «в основном плохо» набрали равное количество голосов — 33%. Но у «очень плохо» большое преимущество над «очень хорошо»: соотношение 16 к 3.

Примерно такой же расклад по отношению к США, только негативный оттенок чуть выше. Ответы «хорошо» и «очень хорошо» набрали в совокупности 31%, «плохо» и «очень плохо» – 57%.

Напомним, на днях результаты опроса, посвященного Украине, опубликовал ВЦИОМ. Касался он Керченского кризиса, который 79% опрошенных назвали спланированной провокацией со стороны Киева. 93% считают задержание украинских судов российскими пограничниками правильным. При этом почти половина, 43%, уверены: Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения. Либо нормализуют их (34%).