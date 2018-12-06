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Город
06.12.2018 14:37
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Администрация Кронштадтского района оштрафована за «куртки и котлеты»

Кронштадтский районный суд оставил без изменения решение мирового судьи о привлечении администрации Кронштадтского района к административной ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств, сообщили «Фонтанке» в КСП Петербурга 6 декабря. По итогам летней проверки чиновникам все же придется выплатить штраф.

Напомним, что тогда проверка КСП выявила 10,5 миллиона рублей нецелевых расходов. Инспектировали закупки районной администрации Кронштадта за 2016 и 2017 годы. Среди претензий были довольно забавные – в 2017 году сотрудники администрации незаконно утеплились под видом расходов «на прочее благоустройство», вместо закупки уличного уборочного инвентаря они за 280 тысяч рублей приобрели себе зимнюю спецодежду. Годом ранее еще 80 тысяч рублей были потрачены на обеды в одном из кронштадтских кафе. Эту сумму по документам оформили как «расходы на мобилизационную подготовку».

«По результатам проверки КСП в администрации Кронштадтского района было выявлено более 400 нарушений. При этом нецелевое использование средств бюджета составило почти 950 тысяч рублей. Более половины нарушений касаются формирования и исполнения бюджета. Так, администрация завышала объем средств, выделяемых на выполнение госзадания государственными учреждениями, а также на оплату труда работников подведомственных учреждений и оказание госуслуг. В ходе проверки также выяснилось, что администрация направляла в органы исполнительной власти недостоверные сведения о реализации государственных программ. Инспекторы КСП обнаружили ряд нареканий при ведении бухгалтерского учета, а также нарушения в сфере управления и распоряжения государственной собственностью», – заявили в КСП.

В администрации района, в частности, не согласились с тем, что в нецелевые расходы, выявленные аудиторами КСП, были внесены расходы на содержание и благоустройство кронштадтского пляжа, расположенного у спортивного центра в восточной части города-острова.

«Из 10,5 миллионов рублей , которые КСП нам вменила изначально, суд подтвердил нецелевые расходы в размере 950 тысяч рублей, то есть в 10 раз меньше. По расходам на содержание пляжа и ремонт домов администрация района свою позицию в суде отстояла. С решением районного суда администрация согласна. Виновные в нецелевом расходе бюджетных средств должностные лица освобождены от занимаемых должностей», – прокомментировал «Фонтанке» глава пресс-службы района Андрей Краснобаев.

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