"Адмирал Горшков" поразил "Калибром" цель на расстоянии более 700 км
Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил в ходе учения в Баренцевом море ракетную стрельбу "Калибром", успешно поразив цель, находившуюся на расстоянии более 700 километров, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.
"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", принятый в боевой состав ВМФ России в 2018 году, успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр"... Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Цель, по которой была выполнена стрельба, находилась на расстоянии более 700 километров", – сказал он.
Отмечается, что, по данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров, передает РИА Новости.
Справка:
Фрегат "Адмирал Горшков" является первым надводным кораблём – носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте. Он неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря в Баренцево и Белое моря для испытаний комплексов зенитного, ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в морских полигонах Северного флота. За весь период госиспытаний головным кораблём проекта 22350 пройдено более 80 тысяч миль, выполнено 62 боевых упражнения, в том числе 16 стрельб главным ракетным комплексом. В 2017 и в 2018 годах фрегат принимал участие в Главном военно-морском параде на Кронштадтском рейде в Финском заливе.