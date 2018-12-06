"Адмирал Горшков" поразил "Калибром" цель на расстоянии более 700 км

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" выполнил в ходе учения в Баренцевом море ракетную стрельбу "Калибром", успешно поразив цель, находившуюся на расстоянии более 700 километров, сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", принятый в боевой состав ВМФ России в 2018 году, успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой морского базирования "Калибр"... Пуск ракеты был произведен по полигону Чижа в Архангельской области. Цель, по которой была выполнена стрельба, находилась на расстоянии более 700 километров", – сказал он.

Отмечается, что, по данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полётных и технических параметров, передает РИА Новости.