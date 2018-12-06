В «скорую» на Кубани врезался 18-летний парень без прав на переполненной «Ладе». Шесть погибших

Шесть человек погибли и четверо попали в больницу в результате ДТП с каретой скорой помощи в Краснодарском крае. В легковушке из семи человек выжил только один – ребёнок.

Как сообщает региональное ГУ МВД, около 6 часов утра на 9-м километре автодороги Усть-Лабинск – Лабинск – Упорная, в районе станицы Некрасовская, столкнулись ВАЗ-2114 и «скорая».

В пятиместной «Ладе» ехали семь человек. Шестеро, в том числе двое детей, скончались на месте. Госпитализированы трое сотрудников скорой помощи и ещё один пассажир легковушки.

В ходе сбора информации на месте ДТП полицейские установили личность водителя «Лады». Им оказался 18-летний местный житель, не имеющий водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение.

Кроме того, установлены личности двух его пассажиров: 22-летняя местная жительница погибла на месте аварии, 11-летний подросток с травмами различной степени тяжести доставлен в районную больницу.

Видео: YouTube/Кубанские новости

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС.