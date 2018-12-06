Волгатитан из Симбирска занял свое место среди гигантских динозавров. С помощью петербургского профессора

Палеонтолог из Ульяновской области и профессор СПбГУ описали нового динозавра, чьи позвонки были найдены в поселке Сланцевый Рудник еще в 1982 году. Завропода назвали в честь реки, в которой его нашли, и города неподалеку – Volgatitan simbirskiensis.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе СПбГУ 6 декабря, описанием волгатитана занимались профессор Александр Аверьянов и его коллега из Ульяновска Владимир Ефимов, который и нашел кости. Палеонтолог обнаружил три позвонка в 1982 году, когда они выпали из почвы высокого обрыва реки, еще четыре в том же месте вывалились с известняком в последующие годы.

По семи косточкам из хвоста зверя ученые сделали вывод, что в земле он пролежал примерно 130 миллионов лет, этот динозавр входит в группу завроподов – гигантских растительноядных динозавров с длинной шеей и хвостом, которые жили на Земле около 65–200 миллионов лет назад. Волгатитан был взрослым, но не самым крупным представителем своего вида, он весил около 17 тонн.

Находка и ее описание показывают, что в меловой период распространение титанозавров было существенно шире, чем ранее казалось ученым.