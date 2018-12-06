Новость в картинке: где в России больше всего любят подержанные иномарки

За первые 10 месяцев 2018 года в России было перепродано 4,5 миллиона легковых автомобилей. Из них 3,2 миллиона – это иномарки.

Таким образом, по данным аналитического агентства «Автостат», в среднем по стране на долю иномарок приходится 72% процента всех проданных с января по октябрь легковушек с пробегом. При этом в 36 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве, этот процент даже больше, а в Приморье – и вовсе 98,8%.

Меньше половины вторичного рынка иномарки занимают только в семи регионах, причем шесть из них относятся к Северному Кавказу.