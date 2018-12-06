Премьер-министр: На проведение ЧМ-2018 потратили месячный бюджет пенсионной системы

Россия заработала на мундиале, несмотря на большие траты, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Мы потратили на подготовку чемпионата мира в районе 650 миллиардов рублей. Чтобы было понятно, что это такое – это расходы на функционирование пенсионной системы в течение месяца. И все. Деньги большие, а с точки зрения текущих расходов – это достаточно обычная сумма», – рассказал 6 декабря глава кабмина Дмитрий Медведев в ходе большого интервью пяти российским телеканалам.

При этом он заверил, что в ходе проведения мундиаля Россия выручила на 200 миллиардов больше. «Даже в этом смысле баланс в пользу того, что было сделано», – заметил премьер.

Он также заявил, что не стоит оценивать влияние чемпионата только деньгами, так как после его завершения в стране осталась развитая спортивная инфраструктура.