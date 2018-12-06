«Скандинавия» доехала до Огоньков и покатилась дальше. До Выборга доберутся с опережением

На год раньше контрактных сроков открыт реконструированный участок трассы «Скандинавия» от дороги Парголово – Симагино до поселка Огоньки. Трудовой подвиг не окончен, участок до Выборга может ускориться на 4 года.

Николай Кудин/"Фонтанка.ру"

Машины поехали по расширенному до шести полос участку «Скандинавии» еще ночью 3 декабря, но высокие гости долетели только 6-го. Так что автомобилистам закрыли проезд на время официального мероприятия, чтобы потом торжественно его открыть.

Перед этим были торжественные речи со сцены. По словам помощника президента Игоря Левитина, который расхваливал дорогу, такие же условия проезда надо организовать на всем протяжении трассы, до Выборга и дальше до границы с Финляндией. Не то чтобы в этом была какая-то неожиданность, но губернатор Ленобласти Александр Дрозденко назвал слова Левитина сакральными. В должности главы города он с 2012 года выслушивал вопросы о реконструкции «дороги смерти», как тогда называли А-181. Вообще спикеры словно передавали мяч друг другу — и уже врио губернатора Петербурга Александр Беглов закономерно сообщил, что из «дороги смерти» «Скандинавия» превращается в «дорогу дружбы». Все-таки город тоже внес свой вклад, когда организовал расширение Скандинавского шоссе от ЗСД до границы с областью. При этом глава города несколько неожиданно сослался на авторитет Екатерины II в ее внимании к состоянию дорог и — более предсказуемо — на Владимира Путина.

Контракт на реконструкцию участка от 47-го до 65-го км трассы был заключен 17 декабря 2014 года, цена составила 10,7 млрд рублей, допработы на 158 млн подписали в 2018-м. В январе 2015-го начались работы. Общая протяженность — 17,5 км, причем главной спецификой здесь является максимальное использование уже существующей магистрали. В октябре 2016-го с опережением срока сдан участок 47 – 52-й км. Соответственно, отрезок 52 – 65-й км тоже сдан на год раньше прописанного в контракте. На нем шесть полос, ширина проезжей части — 22,5 м, обочин — 3,75 м. Участок включает мост через реку Сестра, надземный пешеходный переход в районе 56-го км, путепровод на 59-м и развязку над пересечением с дорогой 41А-189 «Магистральная».

Комбинацию уже после разрезания ленточки своеобразно продолжил Иннокентий Алафинов, замминистра транспорта, который не только подтвердил, что трассу доведут до ума целиком, но и сообщил о сроках. «Мы как министерство транспорта в комплексный план до 2024 года включили полностью проект "Скандинавия", чтобы к концу этого плана на всем ее протяжении можно было проехать по дороге первой категории», - заявил чиновник. Ранее в качестве расчетного срока называли 2030 год.

В комплексном плане министерства реконструкция «Скандинавии» действительно значится в периоде 2019 – 2024 гг., а ответственным назван глава Росавтодора Андрей Костюк. Однако идет трасса А-181 через запятую с «Колой» и, к примеру, дорогой Новороссийск — Керчь, а графа называется «Развитие автодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского, Каспийского, Балтийского, Дальневосточного бассейнов, а также бассейнов Западной и Восточной Арктики». Если взять это за основу, то из высказывания чиновника можно составить нечто правдоподобное. В Росавтодоре «Фонтанке» подтвердили, что реконструировать все 5 участков, как и раньше, планируется до 2030 года. Но с учетом того, что работы уже идут с серьезным опережением, к 2024 году шестиполосная трасса может дотянуться до Выборга, и это позволяет уместить в одной фразе комплексный план, порты и «Скандинавию».

Сейчас ВАД уже приступил к реконструкции второго участка — 65 – 100-й км. 700-миллионный контракт на подготовку территории и разработку рабочей документации компания заключила с ФКУ Упрдор «Северо-Запад» в сентябре 2017 года, полная стоимость участка составит порядка 18 млрд рублей, закончить предполагается в 2022-м. Третья очередь (100 – 134-й км) отнесена на 2021 – 2027 гг. Четвертая (134 – 160-й км) — на 2023 – 2028-й, именно к ней относится Выборг, до которого, как уже сказано, можно попробовать дотянуться уже к 2024-му. До «Торфяновки» реконструкция докатится уже к 2030-му. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей.

Беседуя с журналистами, участники церемонии упирали на важность федерального софинансирования, взаимодействия регионов (см. «дорога дружбы»), командирского решения президента о реконструкции, а также на то, что дорога строится для граждан. Граждане с диктофонами, кажется, подарок принять постеснялись; на вопрос Беглова: «Ну, как вам дорога?» – последовал жизнерадостный ответ: «Главное, как вам дорога, Александр Дмитриевич».

Члены правительства приехали из Москвы не только перерезать ленточку; после церемонии прошло закрытое совещание о развитии транспортной системы Петербурга и Ленобласти. В ходе недолгой протокольной части Александр Беглов еще раз напомнил о координации — в том числе финансовой — между федеральным центром и городом. По его словам, бюджетные вливания и другие мероприятия должны быть увязаны, чтобы разработанная за городские средства проектно-сметная документация потом не валялась без дела. «Сейчас не такое время, когда можно что-то просто взять и заморозить», – заявил глава города, напомнив о том, что неделю назад обсуждал это с главой правительства Дмитрием Медведевым. Тогда, напомним, стало известно, что в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры могут войти петербургские проекты на 445 млрд рублей. 37% финансовой нагрзуки может взять на себя Москва.

О бюджетной поддержке и координации говорил и Александр Дрозденко, который с радостью унес кусочек ленточки с надписью «Ленинградская область». Он напомнил, что Петербург – Ленобласть — это агломерация в 7,5 млн человек. «Жители двух регионов не должны спорить и воевать, решая, где должна проходить какая дорога», – подчеркнул Дрозденко, намекая, видимо, на конфликт в Новом Мурино.

Иннокентий Алафинов, по крайней мере в публичной части заседания, взял на себя функции модератора, освободив себя от необходимости отвечать на вопросы о федеральном софинансировании. Игорь Левитин, в свою очередь, напомнил, что «Скандинавия» – это часть транспортного коридора Европа – Западный Китай, и снова подчеркнул «портовую» функцию трассы, особенно с учетом строительства угольного терминала «Лавна» в порту Мурманска. «В рамках транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленобласти мы должны развивать подходы к портам, – заявил Левитин. – И делать это надо быстро, иначе мы проиграем».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»