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Общество
06.12.2018 13:50
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Отменить уголовную ответственность за «унижение достоинства» предлагает омбудсмен Москалькова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству свои поправки к пакету законов о частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

В частности Москалькова предложила изъять из ст. 282 УК, а также из предлагаемой новой ст. 20.3.1 КоАП упоминание действий, совершенных по признаку «принадлежности к какой-либо социальной группе». Омбудсмен указывает на то, что этот термин «является недостаточно определенным, и, как свидетельствует правоприменительная практика, его применение становится произвольным», сообщает информационно-аналитический центр «Сова».

Кроме того, омбудсмен предлагает «в целях гуманизации» исключить из УК слова об «унижении достоинства человека либо группы лиц» и наказывать за такие действия только в административном порядке.

Третья новелла Татьяны Москальковой состоит в том, чтобы уголовная ответственность по ст. 282 УК наступала, только если гражданин был привлечен к административной ответственности за аналогичные деяния «более двух раз в течение одного года». По словам омбудсмена, это поможет исключить случаи «привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершаемые не систематически и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства».

В нынешнем варианте законопроекта уголовная ответственность наступает уже за второе за год нарушение.

Законопроект о частичной декриминализации «экстремистской» 282-й статьи УК РФ президент Владимир Путин внёс в Госдуму в начале октября после серии громких процессов по привлечению граждан к ответственности «за репосты». Один из самых известных случаев – дело 23-летней Марии Мотузной.

Накануне «президентской декриминализации», в конце сентября о пятикратном росте уголовных дел «за лайки и репосты» заявлял председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

В первом чтении предложения президента были одобрены Госдумой 15 ноября.

По данным экспертов, сегодня каждый четвёртый россиянин боится публиковать фото и видео в Интернете. Об уголовной ответственности в момент публикации своих материалов в Интернете думают 48% читателей «Фонтанки», которые приняли участие в опросе нашего паблика «ВКонтакте».

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