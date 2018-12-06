Медведев: И «Ревизор» актуален, и «Домашний арест» актуален

Премьер-министр России рассказал, что, несмотря на плотный график, у него остается время читать книги и смотреть сериалы.

«Они меня пытают», – пошутил 6 декабря глава кабмина Дмитрий Медведев, показав в ходе большого интервью пятью российским телеканалам, сколько бумаг ему приходится читать в день.

Несмотря на загруженный график, премьер находит время для художественной литературы. Последней писательницей, которая ему понравилась, стала Гузель Яхина. "Это написано хорошим литературным языком. Это литература", – так ее творчество охарактеризовал глава кабмина. Кроме того, он также ознакомился с книгой Виктора Пелевина "Тайные виды на гору Фудзи".

Сериалы Медведев смотрит редко, однако отметил, что посмотрел некоторые серии "Домашнего ареста". "Это довольно забавно. А некоторые персонажи вполне реалистичны <...> И "Ревизор" актуален, и "Домашний арест" актуален", – резюмировал премьер.